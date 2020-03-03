Фото: Ксения Калинина В Башкирии за два месяца в 987 пожарах мужчин погибло в два раза больше, чем женщин Фото: Ксения Калинина

На территории Башкирии за два месяца 2020 года в 987 пожарах погибли 53 человека, из них трое детей. Травмы получили 35 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то по всем показателям наблюдается снижение: в 1103 пожарах (снижение на 11,7%) погибли 72 человека (-26,4%), из них пятеро детей (-40%), травмы получили 43 человека (-18,6%). По данным пресс-службы МЧС Башкортостана, с начала этого года пожары унесли жизни 36 лиц мужского пола и 17 — женского.

В ведомстве назвали основные причины пожаров. На первом месте — неосторожное обращение с огнем (409 случаев), на втором — неправильная эксплуатация электроприборов (296), на третьем — нарушение правил устройства и эксплуатации печей (159). Далее идет неправильное использование транспортных средств (58), поджоги (30).

Чаще всего пожары возникают в жилых домах и надворных постройках, реже горит мусор и машины, а также садовые дома и дачи.