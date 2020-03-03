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3 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

УГАТУ подписал договоры о сотрудничестве с двумя вузами в рамках Промышленного форума

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Уфимский государственный авиационный технический университет стал активным участником деловой программы Российского промышленного форума, который прошел в ВДНХ-Экспо в Уфе.

На своем выставочном стенде УГАТУ представил образец двигателя, разработанного совместно с компанией ДДА, мотогенераторы и электродвигатели, методы упрочнения изделий, наноструктурные титановые элементы, покрытия для режущих инструментов, 3D-модели, образцы линейной сварки и другие инновационные разработки.

Главный конструктор уфимской компании по производству двигателей для малой авиации (ДДА) Роберт Гареев продемонстрировал образец одноцилиндрового модуля двигателя. Сейчас на данном оборудовании отрабатываются параметры оригинальной топливной системы разработки УГАТУ. В планах — собирать четырёхцилиндровые двигатели для самолётов.

В рамках форума УГАТУ подписал договор с двумя вузами — Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева — КАИ и МГТУ им. Г.И. Носова. Университеты договорились о взаимодействии в сфере науки и образования, повышении квалификации сотрудников, внедрении новых технологий и инновационных разработок.

Представители вуза традиционно приняли участие в ряде круглых столов и пленарных заседаний форума, а также стали организаторами нескольких секций.

Лаборатория аддитивных технологий УГАТУ выступила организатором секции «Аддитивное производство в России: опыт, проблемы, перспективы». Были подняты темы реинжиниринга, технологий инспекционного контроля, аддитивных технологий в промышленности. Модератором стал руководитель лаборатории Вадим Смирнов.

В завершающий день состоялась научно-техническая конференция «Современные проблемы сварочного производства промышленного комплекса России. Пути решения», соорганизатором которого выступил УГАТУ. Модерировал конференцию Валерий Атрощенко, руководитель «Головного аттестационно-сертификационного центра РБ. Параллельно на площадках УГАТУ состоялась Всероссийская научно-техническая конференция по станкостроению.

Также на ВДНХ прошел Межвузовский кадровый форум от Российского союза ректоров и Совета ректоров Башкортостана, собравший тысячи школьников и студентов со всех районов республики на ярмарку вакансий и мастер-классы.

Большое внимание привлек «Молодежный день: встреча студентов с HR-директорами предприятий. Истории успеха выпускников», где УГАТУ выступил соорганизатором вместе с министерством промышленности и энергетики Башкортостана (модератор — Наталья Минасова, начальник отдела по работе с молодыми учеными УГАТУ). Много теплых слов об учебе в вузе прозвучало от выпускников УГАТУ.

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
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