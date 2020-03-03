Фото: Ксения Калинина В Башкирии создадут 100-тысячный резервный запас защитных масок из-за коронавируса Фото: Ксения Калинина

В Уфе 3 марта на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение создать 100-тысячный резервный запас защитных масок. По данным пресс-службы правительства Башкирии, аптеки безо всякого ажиотажа продолжают продавать медицинские маски и противоэпидемические средства. Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров подчеркнул, что в республике не допустят спекуляций и удорожаний продаж защитных масок.

«Учитывая мировые тенденции, надеяться на быстрое завершение истории с коронавирусом не приходится, – заявил Андрей Назаров. – Мы должны быть готовы к любому развитию событий, причем, готовиться надо и к принятию антикризисных мер в экономике. Китайский опыт тому подтверждение».

Заместитель главного санитарного врача по РБ Галина Пермина доложила, что в Башкортостане с января организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Все прибывшие в республику из Китая прошли тщательные обследования, фактов заболевания COVID-19 ни у кого не обнаружено.

«Мы обучаем медиков противодействовать заражению коронавирусом, проводим учения в лечебных учреждениях, – сказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин. – Все больницы оснащены необходимым оборудованием, обеспечены необходимым запасом медикаментов и средствами защиты».

Из-за заболевших коронавирусом в Москве, в Башкирии проводятся дополнительные проверки состояния здоровья всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. В течение двух недель все они наблюдаются по месту жительства, а в случае выявления опасных симптомов проводится экстренная госпитализация.