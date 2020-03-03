В почтовое обращение вышел конверт, посвященный 25-летию Госсобрания Башкирии

В почтовое обращение вышел конверт, посвященный 25-летию Государственного собрания – Курултая Башкортостана.

На конверте со стандартной почтовой маркой изображено здание Курултая в Уфе, а также содержится надпись: «Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан. 25 лет».

Тираж конверта — 500 тысяч экземпляров. Его первая партия уже поступила в почтовые отделения Башкирии и других регионов страны.

«Новый конверт будет особенно востребован коллекционерами, специализирующимися на знаках почтовой оплаты, посвященным региональным органам государственной власти», — считает директор УФПС Башкортостана Ирек Галимов.

Одновременно с конвертом выпущен специальный почтовый штемпель с переводной датой и аналогичными рисунком и надписью. Местом его постоянной «прописки» станет отделение почтовой связи 450000, расположенное при Уфимском почтамте.