В почтовое обращение вышел конверт, посвященный 25-летию Госсобрания Башкирии
В почтовое обращение вышел конверт, посвященный 25-летию Государственного собрания – Курултая Башкортостана.
На конверте со стандартной почтовой маркой изображено здание Курултая в Уфе, а также содержится надпись: «Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан. 25 лет».
Тираж конверта — 500 тысяч экземпляров. Его первая партия уже поступила в почтовые отделения Башкирии и других регионов страны.
«Новый конверт будет особенно востребован коллекционерами, специализирующимися на знаках почтовой оплаты, посвященным региональным органам государственной власти», — считает директор УФПС Башкортостана Ирек Галимов.Одновременно с конвертом выпущен специальный почтовый штемпель с переводной датой и аналогичными рисунком и надписью. Местом его постоянной «прописки» станет отделение почтовой связи 450000, расположенное при Уфимском почтамте.