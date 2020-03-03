Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии готовится к предстоящему паводку «по самому плохому сценарию» Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии готовится к предстоящему паводку «по самому плохому сценарию». Об этом 3 марта в медиацентре «Россия» ГТРК «Башкортостан» на пресс-конференции с руководством МЧС Башкирии сообщил руководитель пресс-службы ведомства Алик Шарафутдинов.

«Подготовлен проект распоряжения, который в настоящее время находится в правительстве Башкирии, и проходит процедуру согласования. Первое заседание МЧС Башкирии по вопросу подготовки республики к безаварийному пропуску половодья запланировано на март этого года. Что касается прогнозов, их пока давать рано, но готовимся мы всегда к самому плохому сценарию, все силы готовы к выполнению определенных мер по обеспечению безопасного пропуска воды», — заявил представитель ведомства.

По его словам, профилактические мероприятия проводятся с сентября предыдущего года — работа начинается заблаговременно. В готовности к реагированию в период весеннего паводка сформирована группировка сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС — более 12 тысяч человек личного состава и свыше трех тысяч единиц техники и плавсредств. Это и профессиональные спасатели, и нештатные аварийно-спасательные формирования, и аварийно-восстановительные расчеты энергетиков, газовых, коммунальных и других служб.

Алик Шарафутдинов добавил, что точный прогноз по паводку Башгидромет сформирует в третьей декаде марта.

По данным ведомства, на мероприятия по безаварийному пропуску паводка 2020 года бюджетом Республики Башкортостан выделено более 6,6 миллионов рублей.

В зону возможных подтоплений попадает 257 населенных пунктов в 42 муниципальном образовании, где проживает более 84 тысяч человек.