Фото: Минэкологии РБ Сотрудники парка «Аслы-Куль» убрали мусор, оставленный рыбаками на льду Фото: Минэкологии РБ

Сотрудники природного парка «Аслы-Куль» вместе с добровольцами провели субботник на льду озера: любители зимней рыбалки (для которых въезд на территорию бесплатный) оставляют за собой немало мусора, в том числе стекло, пластик, консервные банки. При таянии эти предметы попадут в водоем.

«Мы постоянно мониторим состояние территории парка, очищаем поверхность льда от отходов. А во время акции «Чистый лед» инспекторы проводят разъяснительную работу с рыбаками», — прокомментировала руководитель природного парка Гузель Гильманова.

Кроме того, в течение зимы сотрудники парка борются с замором рыбы, просверливая лунки для доступа воздуха. Подо льдом количество кислорода минимальное, это может привести к гибели рыбы. Сейчас толщина льда составляет около 60 см (в холодные зимы — превышает 1 м).