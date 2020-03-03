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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэр Уфы пригрозил новыми увольнениями из-за свалки в центре города

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Мэр Уфы пригрозил новыми увольнениями из-за свалки в центре города Фото: Ксения Калинина

В Уфе в районе Центрального рынка, рядом с магазином «Перекресток» накануне появилась стихийная свалка. Фотография горы мусора у столба перед торговой точкой появились в соцсетях. Этот вопрос на оперативном совещании в администрации города поднял мэр столицы Ульфат Мустафин.

Представитель Центра общественной безопасности Уфы доложил, что у магазина таксисты организовали стихийную парковку, и именно это стало причиной свалки.

«ЦОБ, а вы куда смотрите? Почему они (таксисты – прим. ред.) уже автовокзал для себя устраивают? Ну, если стоят, пусть стоят, я не возражаю, но, с другой стороны, порядок же должен быть. Там бутылки из-под «Колы», воды накидали. Центр, суперцентр города. Куда смотрите?», — спросил у представителя ЦОБ Ульфат Мустафин.

«Исправимся, Ульфат Мансурович», — ответил подчиненный.

«Долго исправляетесь. Все тает, выходит все… Поэтому, главы администраций, ваши заместители должны круглые сутки бегать и работать, а не прохлаждаться, сидеть в кабинетах. ЦОБ то же самое. Сколько можно говорить. Кадровые изменения у меня постоянно происходят. Еще надо? Еще поменяю, кто не слышит», — заявил мэр Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: мусор, администрация Уфы, благоустройство
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