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На хакатоне в Башкирии школьники и студенты разрабатывали приложения для реального бизнеса

ОБЩЕСТВО
Фото: СФ БашГУ

Фото: СФ БашГУ

На Стерлитамакском хакатоне «Кибер-102» студенты и школьники разрабатывали приложения по заданию партнеров — представителей бизнеса и сферы образования. Хакатон прошел на базе факультета математики и информационных технологий филиала БашГУ и лицея №12. Как пояснили организаторы, главной задачей творческой IT-лаборатории стало сотрудничество потенциальных работодателей и будущих программистов.

«У нас есть конкретные заказчики, и, если им понравятся разработки участников, эти компании получат готовый продукт и талантливых программистов, которые будут его развивать, а ребята — работу и интересные проекты в своем портфолио», — считает председатель правления АНО «Кибер Страна» Роман Поволоцкий.

Участникам было предложено пять кейсов. Один из них, с использованием технологий виртуальной реальности — разработка приложения, похожего на музыкальную игру Beat Saber, но с башкирским колоритом. Остальные четыре — с технологиями дополненной реальности: приложение для изучения башкирского алфавита, справочник по значкам приборной панели автомобиля, AR-визитка вуза, приложение для retail-продукции.

«Для полной реализации проектов двух суток недостаточно, но этого времени хватило для презентации идеи и ключевых моментов проекта. Среди них есть действительно стоящие, при доработке их вполне можно запустить в работу», — прокомментировал руководитель образовательной программы VR/AR СФ БашГУ Руслан Каримов.

ИА «Башинформ»
Теги: информационные технологии, хакатон, приложения
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