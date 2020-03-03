Фото: Ксения Калинина Доверчивого жителя Башкирии мошенники «развели» на миллион рублей Фото: Ксения Калинина

В Учалинском районе в полицию поступило заявление от 46-летнего местного жителя. Он рассказал о том, что стал жертвой неизвестных мошенников. Подобный случай не является единичным, но по сумме ущерба он оказался одним из самых крупных на территории Учалинского района, отметили в пресс-службе МВД РБ.

По предварительным данным, на днях 46-летнему учалинцу позвонил незнакомец. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и попросил передать ему номер карты и трехзначный CVC(CVV)-код, расположенный на оборотной стороне, чтобы якобы защитить счет мужчины от посягательств мошенников. Доверчивый сельчанин передал всю конфиденциальную информацию и сразу успокоился, посчитав, что теперь с его деньгами будет все в порядке.

На следующий день ему снова позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сказал, что сберегательный счет мужчины все еще находится под ударом мошенников. Для того чтобы защитить деньги их нужно было обналичить и перевести по указанным счетам. 46-летний учалинец снял со своего сберсчета миллион рублей и прошел к ближайшему банкомату. Все это время с ним на связи непрерывно находился «сотрудник банка», который, доведя его до терминала, передал телефон своей коллеге – «специалисту по счетам». Женщина сообщила, что миллион рублей нужно будет раскидать по безопасным счетам суммами, не превышающими 15 тысяч рублей. Мужчина выполнил все указания звонивших. «Ручной трансфер» длился около двух часов, после чего жителю Учалинского района сообщили, что его деньги теперь находятся в полной безопасности.

«Потерпевший долгое время копил эти деньги на покупку квартиры. Доверчивый учалинец думал, что спасает свои сбережения, отправляя их на счета, которые продиктовала незнакомка из телефонной трубки. Через некоторое время он понял, что его обманули, и обратился в полицию, — сообщили в МВД Башкирии. — Ущерб составил один миллион тридцать тысяч рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются личности подозреваемых».