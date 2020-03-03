В Уфе фонтан «Танцующие журавли» начнет работать к старту Всемирной фольклориады
В Уфе фонтан «Танцующие журавли» начнет работать к старту Всемирной фольклориады Фото: Олег Яровиков
Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел скульптурную композицию «Танцующие журавли». Напомним, композицию установят в сквере «Дубки» Орджоникидзевского района. Обсуждение будущего арт-объекта состоялось накануне в ходе проведения Транспортного часа.
Как сообщил мэр Уфы Ульфат Мустафин, фонтан начнет работать к старту основных мероприятий Всемирной фольклориады.
Согласно проекту, фонтан получит современный вид и новую прямоугольную в плане форму, соответствующую габаритам прилегающей площади. Полюбившуюся уфимцам скульптуру журавлей планируется отреставрировать и установить во главе фонтана, где она будет хорошо заметна с проспекта Октября.