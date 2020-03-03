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3 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе фонтан «Танцующие журавли» начнет работать к старту Всемирной фольклориады

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе фонтан «Танцующие журавли» начнет работать к старту Всемирной фольклориады Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел скульптурную композицию «Танцующие журавли». Напомним, композицию установят в сквере «Дубки» Орджоникидзевского района. Обсуждение будущего арт-объекта состоялось накануне в ходе проведения Транспортного часа.

Как сообщил мэр Уфы Ульфат Мустафин, фонтан начнет работать к старту основных мероприятий Всемирной фольклориады.

Согласно проекту, фонтан получит современный вид и новую прямоугольную в плане форму, соответствующую габаритам прилегающей площади. Полюбившуюся уфимцам скульптуру журавлей планируется отреставрировать и установить во главе фонтана, где она будет хорошо заметна с проспекта Октября.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство
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