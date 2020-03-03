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3 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе Радий Хабиров поручил организовать работу по ремонту дорог

ОБЩЕСТВО / ШОС БРИКС
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе обсудили готовность отрасли транспорта и дорожного хозяйства к весенне-летнему периоду. Глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездной «Транспортный час» на базе завода «Ремстройдормаш» АО «Башкиравтодор». Участники совещания осмотрели парк техники, предназначенной для обслуживания и ремонта дорог в регионе.

На площадке Службы по благоустройству Орджоникидзевского района Уфы руководитель региона ознакомился с линейкой оборудования для проведения ямочного ремонта. Организация отвечает за содержание 232 км городских дорог площадью более 4 млн кв. м. По словам руководителя службы Рустама Саяхова, все машины готовы к работе в предстоящий сезон.

«Понятно, что техники недостаточно, но она хотя бы есть. Важно правильно организовать работу», – отметил Радий Хабиров.

Здесь же глава Башкортостана осмотрел скульптурную композицию «Танцующие журавли», которую установят в сквере «Дубки» Орджоникидзевского района. Как сообщил мэр Уфы Ульфат Мустафин, фонтан начнет работать к старту основных мероприятий Всемирной фольклориады.

На заводе «Ремстройдормаш» глава республики посетил производственный участок по изготовлению дорожных знаков, а также осмотрел парк машин для содержания автодорог и нанесения разметки.

На «Транспортном часе» подробно обсудили вопросы проведения ямочного ремонта, обновления знаков и нанесения дорожной разметки.

«У республики большая потребность в новых дорожных знаках, их необходимо порядка 250 тысяч, – подчеркнул Радий Хабиров. – Вносите предложения по наращиванию объёмов производства и установки».

Руководитель региона поручил в кратчайшие сроки подготовить техническое задание на оснащение основных туристических трасс и маршрутов подробными информационными указателями.

Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Андрей Пролипото и первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов доложили о проведении ямочного ремонта. Дорожные службы устраняют дефекты дорожного покрытия с применением холодной смеси. Так, только в Уфе в январе-феврале 2020 года на ямочный ремонт израсходовали 222 тысячи тонн асфальто-бетонной смеси на площади 1 338 кв. м.

В апреле «Башкиравтодор» запустит 26 асфальтобетонных заводов для выполнения ремонта горячими асфальтобетонными смесями. Завершение этих работ планируют в период проведения месячника по благоустройству.

ИА «Башинформ»
Теги: транспорт
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