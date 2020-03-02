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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

9 врачей из Башкортостана вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

9 врачей из Башкортостана вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» Фото: Минздрав РБ

9 врачей из Башкортостана вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение».

Полуфинал флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»

стартовал 1 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне. На конкурс управленцев поступило свыше 9 тысяч заявок из всех регионов России. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования,в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России.

Республику Башкортостан представляют Богдан Олейник (Республиканский кардиологический центр), Рустам Латыпов (Учалинская центральная городская больница), Денис Зиганшин (Городская клиническая больница № 5 города Уфы), Артем Изосимов (Башкирский государственный медицинский университет), Глеб Глебов (ГКБ Демского района Уфы), Гульнара Идрисова (Республиканский кардиоцентр), Алексей Байдалин (Республиканский клинический перинатальный центр), Алексей Кобяков (Центр гигиены и эпидемиологии в РБ), Динар Габдрахманов (Клинический госпиталь «Мать и Дитя»).

Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал в очных оценочных мероприятиях. 3 марта конкурсанты примут участие в мастер-классах и стратегической сессии по развитию национального проекта «Здравоохранение». 4 марта 100 победителей-полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и другие.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение
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