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2 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Александр Сидякин: «Не верьте фейкам обо мне...»

ОБЩЕСТВО
Фото: https://www.facebook.com/agsidyakin

Александр Сидякин: «Не верьте фейкам обо мне...» Фото: https://www.facebook.com/agsidyakin

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин призвал не верить слухам из интернета.

«Недавно мне показали один из «сливных бачков» башкирского интернета, где было откровенное враньё обо мне. Якобы мои дети учатся за границей. На этом примере наглядно покажу — стоит ли верить всему, что пишут в сети. Это не секрет и все мои коллеги знают, что мой старший сын учится на первом курсе в Высшей школе экономики, на факультете МИЭФ. Дочь учится в 648-й московской школе. Младший сын, ему нет ещё и года, живёт со мной.Так что, не засоряйте голову всякими фейками», — написал он в соцсетях.

ИА «Башинформ»
Теги: фейки
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