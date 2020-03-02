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В Башкирии в прошлом году доноры сдали 42 тонны крови

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в прошлом году доноры сдали 42 тонны крови Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 2919 году доноры сдали свыше 42 тонн крови, выполнение плана составило 103% сообщает региональный Минздрав.

За минувший год было проведено более 72 тысяч донаций.

Кроме того, в 2019 году начал пополняться Башкирский регистр доноров костного мозга. На сегодняшний день в нем числятся уже 3 319 потенциальных доноров.

«У нашей службы есть филиалы во всех медицинских округах республики, отделения переливания в районных больницах и отделение переливания крови при БГМУ, рассказал на итоговом заседании главный врач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов. — Все медицинские организации республики в соответствии с территориальным расположением прикреплены к станции переливания крови или ее филиалу, расстояние между производителем и потребителем компонентов крови не превышает 100 км».

Также в рамках мероприятия подвели итоги конкурса «Добрый донор», который стартовал 11 февраля 2019 года. 100 участников, первыми сдавшие буклеты с заполненными донациями, получили велосипеды и еще 50 — лыжи. Обладателем суперприза — путевки в г.Сочи — стала жительница Уфы Наталья Абубакирова.

Гульфия Акулова
Теги: донорство
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