Фото: Управление гражданской защиты г.Уфа В Уфе началась подготовка к весеннему половодью Фото: Управление гражданской защиты г.Уфа

В Уфе готовятся к пропуску весеннего половодья-2020. Паводковый период в этом году вероятнее всего наступит раньше положенного, говорят специалисты.

Городские службы уже начали подготовительные работы. В районах, где возможно подтопление, проводятся профилактические рейды, обновляются списки проживающих здесь жителей. С улиц, которые традиционно подтапливаются из-за активного снеготаяния, вывозится снег. По состоянию на 2 марта, с участков, подверженных подтоплению талыми водами, вывезено около 7 тысяч кубометров снега.

Также усиленно готовятся к встрече с «большой водой» противопаводковые штабы, пункты временного размещения и те организации и предприятия, которые в случае необходимости будут привлечены к работе в период половодья.