В Уфе прошла X Зимняя Спартакиада ПАО «НК «Роснефть»























Проведение X Зимней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть» в Уфе выпало на ненастные дни и участникам соревнований пришлось в определённом смысле еще бороться и с природой. Но непогода не помешала состояться празднику спорта и силы духа. В столицу Башкирии съехались 38 команд и более 670 нефтяников со всей страны, представляющие дочерние предприятия НК «Роснефть». Площадок для проведения спартакиады было выбрано две — Дворец спорта и спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон».

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах: хоккее, конькобежном спорте, лыжных гонках и санном спорте.

«Я уже в третий раз принимаю участие в Спартакиаде «Роснефти». Прежде всего, это всегда высокий командный дух, которым пропитан воздух и всё вокруг. К сожалению, мы еще ни разу не выигрывали, но зато нам есть куда стремиться, к новым спортивным высотам! Наши болельщики сегодня громче всех болеют на трибунах, и мы стараемся выкладываться на всю катушку», — поделился эмоциями участник лыжной эстафеты, Александр Маланичев.

Понимая, как важна в плохую погоду поддержка друзей и родных, на «Биатлоне» собралась целая группа болельщиков. Поддержать свои команды пришли все, кто прибыл на соревнования нефтяников в Уфу.

«Сын у нас работает в «Томскнефти», вот мы и приехали поболеть за его команду. Сами в молодости тоже занимались спортом, бегали на лыжах. Мы за то, чтобы у нас развивался спорт, чтобы люди приобщались к здоровому образу жизни. Рады, что удалось посетить Спартакиаду «Роснефти», — говорит Разима Мухаматьянова. Вместе с семьей Разима приехала из Салаватского района Башкирии, чтобы поддержать сына.

«Каждый год у нас проводятся зимние Спартакиады, и каждый год в наши ряды добавляются новые команды. На этих соревнованиях их тоже стало значительно больше, чем раньше. В целом участников стало больше на сто человек. Некоторые команды сформировались только в этом году и приехали впервые, но уже показали достойные результаты, — дал высокую оценку X Зимней Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть» инспектор соревнований Валентин Самойлов . — Я рад, что в этом году Спартакиада прошла без серьезных травм. Не сомневаюсь, что каждый ее участник увезет домой огромный заряд позитива от совместных спортивных занятий».

В общем зачете по всем видам спорта X Зимней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть» победу одержала команда «Ангара». Второе место заняла «Самаранефтегаз», а «бронзу» завоевали спортсмены из «Башнефти».

Добавим, что крупнейшая нефтяная компания страны развивает не только корпоративный спорт, но и активно поддерживает массовый. В рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью» компания «Башнефть» планомерно реализовывает масштабную благотворительную программу по строительству и ремонту объектов спортивной инфраструктуры. Среди последних открывшихся спортивных центров в республике можно выделить Ледовую арену в Кумертау, физкультурно-оздоровительные комплексы в Белорецком, Ермекеевском и Уфимском районах, спортивный центр в Благовещенском районе и многие другие. В результате тысячи жителей нашей республики получили возможность приобщиться к миру спорта и здорового образа жизни.