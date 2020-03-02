Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.99

EUR 73.72

2 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе прошла X Зимняя Спартакиада ПАО «НК «Роснефть»

ОБЩЕСТВО

Проведение X Зимней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть» в Уфе выпало на ненастные дни и участникам соревнований пришлось в определённом смысле еще бороться и с природой. Но непогода не помешала состояться празднику спорта и силы духа. В столицу Башкирии съехались 38 команд и более 670 нефтяников со всей страны, представляющие дочерние предприятия НК «Роснефть». Площадок для проведения спартакиады было выбрано две — Дворец спорта и спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон».

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах: хоккее, конькобежном спорте, лыжных гонках и санном спорте.

«Я уже в третий раз принимаю участие в Спартакиаде «Роснефти». Прежде всего, это всегда высокий командный дух, которым пропитан воздух и всё вокруг. К сожалению, мы еще ни разу не выигрывали, но зато нам есть куда стремиться, к новым спортивным высотам! Наши болельщики сегодня громче всех болеют на трибунах, и мы стараемся выкладываться на всю катушку», — поделился эмоциями участник лыжной эстафеты, Александр Маланичев.

Понимая, как важна в плохую погоду поддержка друзей и родных, на «Биатлоне» собралась целая группа болельщиков. Поддержать свои команды пришли все, кто прибыл на соревнования нефтяников в Уфу.

«Сын у нас работает в «Томскнефти», вот мы и приехали поболеть за его команду. Сами в молодости тоже занимались спортом, бегали на лыжах. Мы за то, чтобы у нас развивался спорт, чтобы люди приобщались к здоровому образу жизни. Рады, что удалось посетить Спартакиаду «Роснефти», — говорит Разима Мухаматьянова. Вместе с семьей Разима приехала из Салаватского района Башкирии, чтобы поддержать сына.

«Каждый год у нас проводятся зимние Спартакиады, и каждый год в наши ряды добавляются новые команды. На этих соревнованиях их тоже стало значительно больше, чем раньше. В целом участников стало больше на сто человек. Некоторые команды сформировались только в этом году и приехали впервые, но уже показали достойные результаты, — дал высокую оценку X Зимней Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть» инспектор соревнований Валентин Самойлов. — Я рад, что в этом году Спартакиада прошла без серьезных травм. Не сомневаюсь, что каждый ее участник увезет домой огромный заряд позитива от совместных спортивных занятий».

В общем зачете по всем видам спорта X Зимней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть» победу одержала команда «Ангара». Второе место заняла «Самаранефтегаз», а «бронзу» завоевали спортсмены из «Башнефти».

Добавим, что крупнейшая нефтяная компания страны развивает не только корпоративный спорт, но и активно поддерживает массовый. В рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью» компания «Башнефть» планомерно реализовывает масштабную благотворительную программу по строительству и ремонту объектов спортивной инфраструктуры. Среди последних открывшихся спортивных центров в республике можно выделить Ледовую арену в Кумертау, физкультурно-оздоровительные комплексы в Белорецком, Ермекеевском и Уфимском районах, спортивный центр в Благовещенском районе и многие другие. В результате тысячи жителей нашей республики получили возможность приобщиться к миру спорта и здорового образа жизни.

ИА «Башинформ»
Теги: Башнефть
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфимском районе грузовик сбил насмерть женщину
В Уфимском районе водитель грузовика наехал на пешехода. Рано утром в на 1466 км автодороги М-5 «Урал» 46-летний житель Пензенской области за рулём груз
В Башкирии 14 китайцев прошли обсервацию, подозрение на коронавирус не подтвердилось
14 китайцев, прибывших в Башкирию с подозрением на заражение коронавирусом, доставили в обсерватор в Абзелиловском районе. ﻿Он организован в отдельно сто
В Башкирии женщина разлеглась на трассе
На трассе Стерлитамак - Уфа женщина решила устроить «привал» и разлеглась прямо на проезжей части. Видео опубликовало сообщество Стерлитамак ДТП. [vk_vi
В Уфе избили 21-летнего парня за шум во дворе в позднее время; он госпитализирован
﻿44-летний уфимец избил одного парня из компании шумящих во дворе молодых людей. В полицию поступило сообщение о госпитализации 21-летнего парня в больни
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть