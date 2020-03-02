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2 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе заблокировали сайты по продаже никотиносодержащей продукции

ОБЩЕСТВО

Сотрудники прокуратуры Кировского района Уфы выявили интернет-ресурсы, которые содержат запрещенную информацию.

На семи сайтах содержались сведения о реализации в торговых сетях некурительной никотиносодержащей продукции, также предлагалось приобрести некурительный табак дистанционным способом. Доступ к интернет-страницам был свободным, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Между тем в республике введен запрет на продажу бестабачных никотиносодержащих (сосательных и жевательных) изделий несовершеннолетним. Соответствующие изменения в закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Башкортостан» приняли депутаты Госсобрания — Курултая республики.

Принимая во внимание, что совершение подобных действий противозаконно, прокуратура района направила заявления в районный суд с требованием блокировки выявленных сайтов.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Материалы, размещенные на семи интернет-ресурсах, признали запрещенными к распространению.

Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ, никотиносодержащая продукция
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