Фото: bashkortostan.rcfh.ru В нескольких районах Башкирии ожидается нашествие опасного вредителя Фото: bashkortostan.rcfh.ru

На территории гослесфонда Башкортостана в прошлом году зафиксирован рост численности одного из самых опасных и вредоносных вредителей лесов республики — непарного шелкопряда. Этот вредитель мигрировал в леса Башкирии из Оренбургской области. Об этом информирует Центр защиты леса РБ.

Общая площадь выявленных очагов непарного шелкопряда по республике составляет 114 434,7 га и затрагивают леса Зианчуринского, Зилаирского Туймазинского и Хайбуллинского лесничеств. Вредитель объедает дубы, липы и клены.

«Из-за того, что зима 2019-2020 года мягкая, теплая и многоснежная, гибель вредителя в кладках не предвидится. Прогнозируется 100% выход непарного шелкопряда, — говорится в официальном сообщении. — Объедание липовых насаждений отрицательно скажется на сборе мёда на территориях Зианчуринского, Зилаирского и Хайбуллинского районов, где липовые насаждения (основные медоносы) составляют от 20% до 70% в составе древостоя».

В региональном Центре защиты леса бьют тревогу: усыхание деревьев из-за объедания этим вредителем в течение двух лет нанесет существенный экологический и экономический ущерб. А если не принять меры по уничтожению или уменьшению численности шелкопряда в 2020 году, то очаг его распространения может перекинуться на соседние лесничества.

Отмечается, что в этом году бороться с вредителем на территории Зианчуринского лесничества будут биологическим препаратом «Лепидоцид СК-М».

«По данным государственного лесопатологического мониторинга, выявлены очаги непарного шелкопряда, требующих проведения истребительных мер, на площади 55,9 тысячи га на территории Зианчуринского лесничества. По согласованию с филиалом ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Республики Башкортостан» разработаны и направлены на согласование в Рослесхоз обоснования проведения биологических мер по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда наземным способом в насаждениях Зианчуринского лесничества на 2020 год. Для проведения мер борьбы требуется дополнительное финансирование за счет субвенций из федерального бюджета», — прокомментировали ситуацию в Минлесхозе РБ.

Директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев прокомментировал возможное нашествие непарного шелкопряда, а также предложил один из способов борьбы с вредителем.

«Непарный шелкопряд действительно злостный вредитель. Здесь важно понимать, что у него мало естественных врагов, несколько видов жуков, ос, редко какие птицы. Вот отсутствие врагов и помогает среди прочего ему быть очень массовым, — пояснил Михаил Кривошеев. — Кстати, интересно отметить, что среди жуков, которые активно едят гусениц шелкопряда, есть редкая жужелица красотел пахучий, вид из Красной книги России и Башкортостан. В США другую жужелицу специально разводили и выпускали в леса для борьбы с такими вредителями. Если бы отработали методы размножения красотела, то могли бы и вид защитить, и использовать его во благо леса и человека».

Непарный шелкопряд — бабочка из семейства эребид. Для данного вида характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов и садов на больших площадях. Объедают гусеницы листву почти на всех лиственных породах, из которых особенно любят дуб и липу, но ясень и ольху не трогают, а также и грушу; при недостатке лиственных нападают иногда на хвойные породы и, уничтожая их всходы в питомниках, приносят заметный вред. Азиатская раса непарного шелкопряда отнесена в России к карантинным объектам.