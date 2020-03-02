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2 марта Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии стартовало предварительное голосование на предстоящих в этом году выборах

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии стартовало предварительное голосование на предстоящих в этом году выборах Фото: Олег Яровиков

Накануне началось выдвижение кандидатов от «Единой России» на выборные должности на предстоящих в этом году федеральных, региональных и муниципальных выборах. Оно продлится до 5 мая. Единый день предварительного голосования состоится 31 мая. Отдать свои голоса избиратели смогут как лично, так и через портал «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Он напомнил, что обязательными требованиями к кандидатам останутся: наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Зарегистрированные кандидаты должны будут принять участие не менее чем в двух дебатах, которые пройдут с 5 апреля по 20 мая.

Сайт предварительного голосования начал свою работу сегодня, 2 марта. На нем можно получить всю необходимую информацию – сведения о кандидатах, узнать состав и адрес оргкомитета, ознакомиться с перечнем документов для выдвижения, узнать места проведения дебатов.

В Башкирии в текущем году состоятся выборы в органы местного самоуправления. Всего 13 сентября пройдут 112 основных избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов в семи городских округах, 54 муниципальных районах, 10 городских поселений и 41 сельском поселении. В общей сложности будут замещаться 1645 депутатских мандатов.

В городских округах, муниципальных районах и городских поселениях, которые имеют численность более 10 тысяч избирателей, предварительное голосование пройдет по первой модели в единый день 31 мая. В муниципалитетах с численностью избирателей менее 10 тысяч человек – по третьей модели.

Теги: выборы, Единая Россия
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