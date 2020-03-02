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ГИБДД Уфы предупреждает о старте профилактической операции

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Уфы предупреждает о старте профилактической операции Фото: Ксения Калинина

На дорогах столицы Башкортостана сотрудники ГИБДД со 2 марта проводят профилактическую операцию «Пешеход». Проверки водителей и пешеходов на знание и выполнение правил дорожного движения продлятся до 12 марта.

«Мероприятия проводятся в целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики ДТП с участием пешеходов, а также пропаганды взаимной вежливости среди участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции особое внимание будут уделять пешеходам, нарушающим правила дорожного движения, а именно, переходящим дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неустановленных для этого местах. Кроме того, работа инспекторов дорожно-патрульной службы города Уфы будет направлена и на пресечение нарушений со стороны водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД Уфы, пешеходы, профилактика
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