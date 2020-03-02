Фото: ИА «Башинформ» В России к 8 марта запустили акцию «Время рожать» Фото: ИА «Башинформ»

Общероссийский народный фронт и «Совет матерей» запускают акцию «Время рожать». Самые активные россиянки получат подарки для беременных женщин либо для новорожденных малышей.

Как сообщается в соцсетях в группе «ОНФ. Республика Башкортостан», акция позволит женщинам, которые ожидают либо планируют рождение ребенка, рассказать друг другу о мерах поддержки со стороны государства для семей с детьми, которые реализуются с начала этого года.

Чтобы принять участие в акции «Время рожать», нужно разместить фото в тематической рамке #времярожать на своей странице в Instagram и написать историю планирования беременности. Для женщин, которые только задумываются о ребенке, будут созданы фанмаски и фильтры в этой соцсети.

Женщины, которые уже ожидают рождения ребенка, могут прислать свое фото на электронную почту: info@butskaya.ru. Подробнее о правилах участия в акции можно узнать в социальных сетях или на официальном портале организации.

Итоги будут подведены 8 марта.