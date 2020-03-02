Компания Металл Профиль предоставляет новый уровень сервиса - личный кабинет клиента

Компания Металл Профиль запустила в работу сервис личного кабинета клиента для удобства взаимодействия с дилерами и партнерами.

Личный кабинет клиента Компании Металл Профиль — современное решение, которое позволяет сократить временные затраты клиента и повысить удобство работы. С помощью нового сервиса клиент может в режиме реального времени отслеживать всю важную информацию по изготовлению, отгрузке и доставке заказа.

Традиционный способ оформления договора поставки продукции всегда предполагает непростой документооборот, уточняющие звонки и постоянное взаимодействие с менеджером. Уточнение деталей, корректировка графиков отгрузки порой затягивают весь процесс покупки. Именно поэтому Компания Металл Профиль предлагает своим клиентам современный и технологичный способ взаимодействия. Личный кабинет клиента — система, позволяющая полностью контролировать цепочку заказ клиента, как результат, повышать производительность сотрудников компании и качество обслуживания покупателей.

Зарегистрированный клиент со статусом «партнер» или «дилер» получает возможность создания ролей для разных пользователей внутри одного контрагента (набор прав), доступ к актуальной карте цветов, прайс-листам на все виды продукции. Он может не только делать онлайн заказ, но также получать отчеты, рассчитывать доставку, применять автоупаковку и скидку нажатием одной кнопки. Отработана система информирования о статусе заказа включая момент поступления в производство. Сервис обеспечивает удобный поиск товара, фильтрацию по разным параметрам и автоматическое обновление данных несколько раз в день.

С момента включения тестового доступа в июле 2019 года общая доля заказов через личный кабинет по всем подразделениям компании составила 14%. На старте проекта это впечатляющий результат. Оборот заказов поступивших через личный кабинет за это время составил почти 4 млрд рублей.

«Личный кабинет — это продукт персонализирующий сервисные услуги. Мы совершенствуем этот сервис вместе с нашими клиентами, — отмечает коммерческий директор Компании Металл Профиль Максим Лопатин . — Получая от пользователей обратную связь, разработчики анализируют все замечания и внедряют исключительно нужные «фишки». Такое взаимодействие позволяет развивать наш продукт максимально эффективно».

В ближайших планах — полноценное внедрение в РФ и масштабирование проекта на Республику Беларусь и Республику Казахстан. Реализация проекта «Личный кабинет клиента» — часть глобального процесса, направленного на повышение клиентоориентированности. Это один из шагов развития омниканального взаимодействия с клиентом, создания бесшовной системы коммуникаций, которая обеспечивает простоту и удобство взаимодействия покупателя с компанией.