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За год прокуратура Башкирии выявила свыше шести тысяч нарушений в сфере ЖКХ

ОБЩЕСТВО

Более шести тысяч нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявили прокуроры Башкирии в прошедшем году, добиваясь предоставления жителям региона надлежащих коммунальных услуг и правильного начисления квартплаты.

В селе Старосубхангулово Бурзянского района жители были вынуждены отапливать жилые помещения дровяными печками либо электрообогревателями. В судебном порядке прокуратура потребовала от муниципалитета принять меры по организации газоснабжения жителей.

Как сообщает пресс-служба прокуратура РБ, в Стерлитамаке ООО «Наш дом» незаконно начисляло нескольким собственникам квартир плату за содержание и текущий ремонт дома, причем компания не являлась управляющей организацией этого дома. Сейчас по данному факту по материалам прокурорской проверки возбуждены и расследуются пять уголовных дел по статье «Мошенничество».

Прокуроры также выявляли случаи ненадлежащего исполнения целевых программ органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, нарушения организациями коммунального комплекса правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, некачественного возведения и ремонта жилья.

Всего в целях устранения нарушений в сфере ЖКХ прокурорами опротестовано 548 незаконных правовых актов, в суд предъявлено 468 исков, внесено 2032 представления, по результатам рассмотрения которых 1724 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, по возбужденным прокурорами делам 426 лиц привлечены к административной ответственности, объявлено 114 предостережений, по направленным прокурорами материалам возбуждено 20 уголовных дел.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ, ЖКХ
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