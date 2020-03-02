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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Посещавшим Китай туристам отказано во въезде в Турцию

ОБЩЕСТВО
Фото: аэропорт Уфы

Посещавшим Китай туристам отказано во въезде в Турцию Фото: аэропорт Уфы

Министерство здравоохранения Республики Турция сообщило об ограничениях во въезде туристам, которые были в Китае и ряде других стран за последние 14 дней. Это связано с распространением коронавируса.

сообщает об ограничениях,

«Согласно информации Министерства здравоохранения Турции, пассажирам, находившимся в Китайской Народной Республике, Иране, Ираке, Южной Корее и Италии за последние 14 дней, будет отказано во въезде в Турцию. Пассажирам, находившимся в Китайской Народной Республике или Иране за последние 14 дней, будет отказано также в транзитном перелете через аэропорты Республики Турция», — сообщает аэропорт «Уфа», ссылаясь на информацию авиаперевозчика Turkish Airlines.

В столичном авиаузле напомнили, что из-за вспышки коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем. С 27 января авиакомпания iFly отменила полеты из Уфы в Санью.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, Китай, коронавирус, Турция
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