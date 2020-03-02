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2 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе мужчина обманул клиентов на 2,5 млн рублей под видом поставки срубов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе мужчина обманул клиентов на 2,5 млн рублей под видом поставки срубов Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе 33-летний коммерсант под видом поставки срубов и стройматериалов обманул жителей на 2,5 миллиона рублей, совершив противоправные действия, предусмотренные статьей «Мошенничество».

Организация ООО «Кайлас» занималась торговлей стройматериалами. Реклама о деятельности компании и предпринимателя была размещена в интернете.

С декабря 2016 по август 2018 года обвиняемый заключал с клиентами договоры на поставку срубов домов и пиломатериалов. В счет исполнения сделок он получил от десяти человек более 2,5 миллиона рублей. Однако свои обязательства он не исполнил, деньги похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Мужчина не признал вину в совершении преступлений.

В ходе следствия он частично возместил причиненный ущерб в сумме более одного миллиона рублей.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ, мошенничество
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