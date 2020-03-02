Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии назвал основную причину появления ям на дорогах республики Фото: Олег Яровиков

Тема ямочного ремонта невероятно болезненная для наших жителей, сказал 2 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров.

«Смотришь, кто-то колесо потерял, кто-то диск погнул и прочее. Мы должны ясно для себя осознавать: у нас была очень сложная зима, и об этом надо говорить. Амплитуда перепадов температуры привела к тому, что произошли существенные, серьезные нарушения дорожного покрытия. То есть мы это должны признать и людям говорить, что это произошло не потому что, что-то везде воруют и так далее, хотя факты некачественной работы мы тоже признаем. Поэтому стартовая позиция довольно негативная», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона акцентировал внимание на улице Пугачева в Уфе, что она стала своего рода притчей во языцех. По этой магистрали у администрации города будет свой план работы.

«По дорожно-транспортному комплексу прошу валом выходить и действовать. В полном объеме из-за погоды работать не получится, но наиболее кричащие точки надо выявлять и ликвидировать хотя бы временно», — подчеркнул руководитель региона.

Гострансу РБ поручено провести работу по цифровизации ям. Это вторая попытка ведомства продуктивно решить эту проблему.

«Для этого надо понять степень бедствия: сколько у нас ям, объемы, локацию. Главы муниципалитетов, это на вас ложится работа, вы должны провести оцифровку ям. Вы должны сформировать бригады профессионалов-дорожников, которые будут в течение месяца ездить по вашим территориям, фиксировать ямы, давать их описание, заполнять соответствующие документы. Главы муниципалитетов, я качество вашей работы буду таким образом: кто меньше всего сделает, тот лентяй, безответственный человек, а кто больше всего ям оцифрует – тот молодец. Не надо бояться, что вы покажете, что у вас на территории большое количество ям, наоборот, это покажет ваш серьезный подход», — подчеркнул Радий Хабиров.

О ситуации с дорогами в муниципалитетах отчитались главы Уфы, Стерлитамака и Янаульского района.