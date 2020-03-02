Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии подписан указ об отдельном дне памяти усопших Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отдельном дне памяти, его он озвучил на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

«Мы это делаем для того, чтобы дать нашим людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких, а задача власти — подготовка удобной инфраструктуры для людей, начиная с организации маршрутов до кладбищ, дежурств, работа представителей всех конфессий, — объяснил руководитель региона. — На православное «родительское», которое сразу после Пасхи, мы ни в коем случае не претендуем».

В указе «О Дне поминовения и почитания в Республике Башкортостан» закрепляется дата — 2 мая. Ежегодно в этот день помимо организации маршрутов и других мероприятий на кладбищах региона, муниципалитеты будут помогать благоустраивать могилы ветеранов, участников и вдов Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных дней, ветеранов вооруженных сил и боевых действий, родовых семейных мест захоронения на кладбищах.

До 30 марта региональное правительство должно прописать организационные моменты и найти источники финансирования.