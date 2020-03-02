Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.99

EUR 73.72

2 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии подписан указ об отдельном дне памяти усопших

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии подписан указ об отдельном дне памяти усопших Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отдельном дне памяти, его он озвучил на еженедельном оперативном совещании в правительстве.

«Мы это делаем для того, чтобы дать нашим людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких, а задача власти — подготовка удобной инфраструктуры для людей, начиная с организации маршрутов до кладбищ, дежурств, работа представителей всех конфессий, — объяснил руководитель региона. — На православное «родительское», которое сразу после Пасхи, мы ни в коем случае не претендуем».

В указе «О Дне поминовения и почитания в Республике Башкортостан» закрепляется дата — 2 мая. Ежегодно в этот день помимо организации маршрутов и других мероприятий на кладбищах региона, муниципалитеты будут помогать благоустраивать могилы ветеранов, участников и вдов Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных дней, ветеранов вооруженных сил и боевых действий, родовых семейных мест захоронения на кладбищах.

До 30 марта региональное правительство должно прописать организационные моменты и найти источники финансирования.

ИА «Башинформ»
Теги: память, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфимском районе грузовик сбил насмерть женщину
В Уфимском районе водитель грузовика наехал на пешехода. Рано утром в на 1466 км автодороги М-5 «Урал» 46-летний житель Пензенской области за рулём груз
В Башкирии 14 китайцев прошли обсервацию, подозрение на коронавирус не подтвердилось
14 китайцев, прибывших в Башкирию с подозрением на заражение коронавирусом, доставили в обсерватор в Абзелиловском районе. ﻿Он организован в отдельно сто
В Башкирии женщина разлеглась на трассе
На трассе Стерлитамак - Уфа женщина решила устроить «привал» и разлеглась прямо на проезжей части. Видео опубликовало сообщество Стерлитамак ДТП. [vk_vi
В Уфе избили 21-летнего парня за шум во дворе в позднее время; он госпитализирован
﻿44-летний уфимец избил одного парня из компании шумящих во дворе молодых людей. В полицию поступило сообщение о госпитализации 21-летнего парня в больни
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть