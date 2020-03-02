«Газпром газораспределение Уфа» напоминает о правилах безопасности

С 1 марта компания «Газпром газораспределение Уфа» проводит очередной месячник по пропаганде безопасного пользования газом в быту. Специалисты напоминают простые, но важные правила эксплуатации газового оборудования.

Каждый житель нашей страны знает, что газ в доме – это тепло, уют и надежный помощник в быту. Если относиться к использованию «голубого топлива» с должным вниманием и осторожностью, то оно станет настоящим другом. Но если потребитель небрежно относится к газовому оборудованию и игнорирует простые правила безопасности, то газ превращается в самого настоящего врага.

В помещении, где располагается отопительный газовый котел, должен быть дымоход для выхода продуктов горения и собственно вентиляционный канал, а также обеспечен приток воздуха через форточку или специальные приточные клапаны или решетку в стене. В процессе эксплуатации дымовые и вентиляционные каналы должны проверяться не реже 3 раз в год не позднее, чем за неделю до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через неделю после окончания отопительного сезона. В многоквартирных домах проверкой дымоходов и вентиляции должны заниматься управляющие организации. В частном доме, который отапливается с помощью газовых котлов, собственник сам обязан следить за их состоянием.

«Газпром газораспределение Уфа» напоминает, что при запахе газа необходимо:

Немедленно выключить газовую плиту или колонку и перекройте кран перед ними;

Откройте окна;

Не включайте и не выключайте никакие электроприборы и не нажимайте на них кнопки. Не курите;

Выведите всех людей из загазованного помещения и соседних с ним. Сообщите об утечке соседям и всем, кто мог оказаться в этот момент поблизости;

Из безопасного места позвоните в аварийно-диспетчерскую службу 04, либо с сотовых операторов 104, 040 или в единую службу спасения 112.

Неисправность газового оборудования угрожает безопасности и жизни людей. Все неполадки газового оборудования, возникающие при эксплуатации, устраняются специализированной организацией, с которой собственник газового оборудования заключил договор о его техническом обслуживании. Периодичность обязательного технического обслуживания газового оборудования 1 раз в год.

График проведения технического обслуживания газового оборудования, проводимого ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на территории Республики Башкортостан, размещен на официальном сайте:http://www.bashgaz.ru.