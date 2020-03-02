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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на месяц ограничат движение грузового транспорта

ОБЩЕСТВО

В Башкирии с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение движения для грузового транспорта. Ограничение касается транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Меры принимаются для сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения.

Как сообщает республиканский Госкомитет по транспорту, движение по дорогам общего пользования с превышением предельно допустимой нагрузки на ось будет осуществляться при получении специального разрешения после возмещения причиненного автомобильным дорогам вреда и оплаты госпошлины.

Ограничение устанавливается с целью защиты дорожного полотна от повреждений в период весеннего переувлажнения грунтов. При этом временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:

∙ пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

∙ перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, почты и почтовых грузов;

∙ сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах;

∙ перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

∙ транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении на автомобильных дорогах аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

∙ транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

∙ специализированные транспортные средства, обеспечивающие транспортировку твердых коммунальных отходов, жидких бытовых отходов.

Выдача специальных разрешений на проезд по указанным дорогам организована в РБ ГКУ РБ Центр организации дорожного движения по адресу: 450071, г. Уфа, ул. К. Абрамовой, 5, svkrb@svkrb.ru, телефон (347) 222-20-26; отдел по выдаче разрешений: (347) 222-20-45.

ИА «Башинформ»
Теги: ограничение движения
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