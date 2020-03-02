Фото: ИА «Башинформ» В Уфе состоится IV съезд Ассамблеи народов Республики Башкортостан Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе в апреле 2020 года состоится IV съезд Ассамблеи народов Республики Башкортостан. Соответствующий указ за подписью главы республики Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Съезд пройдет в целях повышения эффективности реализации государственной национальной политики в РБ по предложению Региональной общественной организации Ассамблея народов Республики Башкортостан.

Организационный комитет по подготовке и проведению IV съезда Ассамблеи народов возглавил заместитель руководителя администрации главы РБ Урал Кильсенбаев, в состав оргкомитета также вошли вице-премьер правительства РБ Фанур Ягафаров, руководитель Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина, вице-спикер республиканского парламента, председатель президиума Всемирного Курултая башкир Эльвира Аиткулова, начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию Азат Бадранов, руководители министерств, ведомств и общественных организаций.

Администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан рекомендовано оказать содействие в подготовке и проведении IV съезда Ассамблеи народов Республики Башкортостан.

Справка. Ассамблея народов объединяет более 30 официально зарегистрированных национально-культурных обществ представителей народов, проживающих в республике. Одной из основных ее задач является ведение продуктивного диалога с органами власти, направленного на совершенствование межнациональных отношений, сохранение гражданского мира и согласия в Башкортостане. III съезд Ассамблеи народов Башкортостана прошел в 2015 году. В нем приняли участие около 350 делегатов со всей республики.