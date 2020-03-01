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В Нефтекамске на набережной озера Светлое провели освещение и дорожную сеть

ОБЩЕСТВО
Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov

В Нефтекамске на набережной озера Светлое провели освещение и дорожную сеть Фото: https://www.facebook.com/radiyhabirov

В Нефтекамске продолжается реконструкция набережной озера Светлое. На территории озера уже проложили единую, замкнутую дорожно-тропиночную сеть для связи функциональных зон, провели освещение с учетом декоративного и ландшафтного освещения различными типами светильников и оборудовали парковочные места.

﻿В рамках проекта «Умный город» здесь также предусмотрена установка автобусного павильона «Интеллектуальная остановка» со встроенной кнопкой экстренного вызова, видеонаблюдением, электронным табло прибытия общественного транспорта, зоной бесплатного Wi-Fi доступа в сеть Интернет, USB-портами.

В проекте благоустройства набережной предусмотрен амфитеатр с деревянным настилом и сценой на воде.

Для доступа к воде пешеходная тропа выполнена над кромкой воды вдоль береговой линии на винтовых сваях из террасной доски. Предусмотрено устройство мест кратковременного отдыха и доступность к воде, в том числе и маломобильных групп.

В игровом комплексе ﻿«Тарзанка» расширили детскую игровую зону, для детей на берегу сделают бассейны, приблизительных размеров десять на десять метров. ﻿На игровой площадке включены две детские smart-качели балансир.

Баскетбольная и волейбольная площадки покрыты ﻿травмобезопасными и экологичными материалами. Площадка для волейбола приближена к параметрам, установленным Международной федерации волейбола.

«﻿Год назад мы с главой Нефтекамска договорились, что на этом озере Светлом он сделает небольшой парк, террасы, прогулочные дорожки﻿. Получилось очень симпатично. По крайней мере, нефтекамцы очень благодарили», — написал в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.
Озеро Светлое – уникальный в городской черте Нефтекамска водоём, который питается родниками по проходящей подземной реке. Здесь обитает различная озерная фауна: рыбы, лягушки, выдры, прилетают утки и другие водоплавающие птицы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Нефтекамске появился новый арт-объект «Птичий двор».

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство, реконструкция
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