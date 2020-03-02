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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Проект «Архивная эвристика для школьников» поддержан Фондом президентских грантов

ОБЩЕСТВО

В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Башкирское республиканское отделение Российского общества историков-архивистов готовит ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной и памятной дате.

Будет проведена ХХ Всероссийская научно-практическая конференция «Археография Южного Урала» и издан сборник докладов этой конференции, историками и архивистами готовятся публикации в СМИ о Великой Отечественной войне, в городах и районах будут организованы архивные выставки документов времен войны.

Еще один проект — «Архивная эвристика для школьников», который был поддержан Фондом президентских грантов в 2020 году.

«Задача общества – донести до общества ранее неизданные документы о Великой Победе, вовлечение в историко-архивное движение молодежь, школьников, студентов, всех тех, кто интересуется историей нашего Отечества. Этому посвящен наш проект», — сообщили в пресс-службе Управления по делам архивов РБ.
Грант направлен на популяризацию документов Архивного фонда Республики Башкортостан. Будут разработаны Методические рекомендации «Пишем историю» по реконструкции локальной истории и описанию историко-культурных, ландшафтных, природных памятников, персоналий выдающихся жителей Башкортостана. Эти Методические рекомендации будут размещены в интернете.

23 апреля и 21 мая 2020 года будут проведены обучающие занятия для школьников и студентов по темам «Архивный поиск и устные истории», «История в цифре: исторические базы данных». Уроки будут также размещены в сети.

С 1 июля по 30 сентября 2020 года будет проведен для школьников конкурс «Пишем историю». По итогам этого конкурса лучшие работы будут размещены на странице Башкирского республиканского отделения РОИА в интернете.

По вопросам участия в мероприятиях можно обратиться к Ирине Ганеевне Асфандияровой по тел. 218-10-57, электронный адрес: asfandiarova.IG@bashkortostan.ru.

Лейла Аралбаева
Теги: гранты Президента, архив
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