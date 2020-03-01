В Башкирии 14 китайцев с подозрением на коронавирус доставили в обсерватор

14 китайцев, прибывших в Башкирию с подозрением на заражение коронавирусом, доставили в обсерватор в Абзелиловском районе. ﻿Он организован в отдельно стоящем здании с 16 изоляторами на территории цементного завода.

Карантин прибывших граждан КНР с подозрением на коронавирус закончился 29 февраля. За время обсервации с 10 февраля прибывшие ежедневно проходили медицинский осмотр, признаков болезни не наблюдалось.

10 и 25 февраля у обсервируемых взяли анализы. Результаты, полученные 27 февраля, отрицательные, ﻿отметили в пресс-службе Аскаровской больницы.

На территории Республики Башкортостан подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 2019 года официально не зарегистрировано.