В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий введение налогового вычета по подоходному налогу при покупке автомобиля отечественного производства.

Согласно законопроекту, налоговый вычет при покупке российского автомобиля предлагается установить в размере 10%. Однако стоимость такой машины не должна превышать одного миллиона рублей. В целом россияне смогут получить максимальный налоговый вычет в размере 100 тысяч рублей. При этом вычет можно применять неоднократно, «но не ранее чем по истечении пяти лет после обращения налогоплательщика за получением предыдущего налогового вычета».

Налоговый вычет не будет превышать 100 тысяч рублей. Отмечается, что расходы на приобретение включают не только покупку автомобиля, но и его дооборудование и переоборудование для использования инвалидами.