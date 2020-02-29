Глава Башкирии посетил Нефтекамск и принял участие в открытии Центра «АЛГАритм»

Фото: сайт Глава РБ











Фото: сайт Глава РБ

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил город Нефтекамск. Там он принял участие в церемонии открытия Центра молодежного инновационного творчества «АЛГАритм». Школьники и молодёжь здесь будут обучаться основам прототипирования, моделирования, робототехники, а представители бизнеса смогут обратиться с конкретными производственными задачами для их комплексного решения на основе IT-технологий.

Для приобретения высокотехнологичного оборудования Фонд содействия инновациям на конкурсной основе через Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставил субсидию в размере 7,2 млн рублей. Эти средства позволили оснастить центр 3D-принтерами, прецизионным фрезерным станком с ЧПУ, станком лазерной резки, 3D-сканером, токарным станком с ЧПУ, оргтехникой, ручным инструментом и другим оборудованием.

Радий Хабиров ознакомился с возможностями центра и пообщался со школьниками.

«Я очень рад, что в Башкортостане начали появляться такие центры, детские технопарки. Это здорово, – сказал руководитель республики. – Когда я смотрю на такую талантливую молодежь, то каждый раз радуюсь, что, несмотря на все невзгоды и сложный для страны период, российская инженерная мысль живет. И я понимаю, что будущее нашей промышленности в надежных руках».

На площадке Центра «АЛГАритм» глава региона также встретился с урбанистами, которые рассказали о предстоящем в Нефтекамске масштабном международном фестивале городских арт-проектов. Планируется, что в нем примут участие 42 художника из девяти стран. Фестиваль, организованный в рамках Года эстетики населенных пунктов, будет состоять из трех этапов.

Первый – «Меморандум» – пройдет с 15 апреля по 8 мая. Это конкурс среди художников, посвященный 75-летию Великой Победы. Лучшие работы украсят городские поверхности, в том числе стены многоквартирных домов, прежде всего в тех местах, где состоятся праздничные мероприятия.

Второй этап – мурал-арт фест – начнется 20 мая и завершится 10 июня. Лучшие проекты ведущих российских и зарубежных художников также будут воплощены на поверхностях городских и промышленных объектов.

Третий этап – лэнд-арт фест – состоится в августе. Он предполагает создание эко-скульптур из дерева с активным участием местных жителей и дальнейшее размещение их в общественных пространствах города.

По словам организаторов, фестиваль заявит о Нефтекамске как о городе, устремленном в будущее, подчеркнет его индивидуальность и позволит объединить творческие инициативы молодежи.

Программу рабочей поездки Радия Хабирова продолжил форум-хакатон для IT-специалистов, который проводился в Нефтекамске впервые. Он объединил более 50 участников из разных регионов России. В рамках форума ведущие разработчики решают реальные производственные задачи по IT-компетенциям для таких предприятий, как ПАО «НЕФАЗ», АО «Искож», ООО «РН-Ремонт НПО», а также ресурсоснабжающих организаций и администрации города.

В числе задач, над которыми работают специалисты, – отслеживание движения автопоездов в режиме онлайн, система адресного хранения на складах предприятия, единая геоинформационная система инженерных коммуникаций населённого пункта, система мониторинга цен поставщиков и многие другие.