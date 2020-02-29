Дорожники прокомментировали видео, где водители жалуются на нечищенные от снега дороги

Дорожники прокомментировали распространяемое в сети видео, где водители жалуются на нечищенные от снега дороги. Речь идет о региональной дороге Магнитогорск-Ира на границе с Челябинской областью.Как пояснили в пресс-службе республиканского Госкомтранса, территория, по которой проходит дорога, открытая. И заход циклона на территорию Башкирию в последние дни февраля внес свои коррективы в работу дорожных служб.

«Техника работает в усиленном режиме. Однако «задувание» дорог при обильных осадках и сильном ветре происходит очень быстро. Обслуживающие организации оперативно реагируют на изменения погоды. В первую очередь очищают дороги регионального, межмуниципального, местного значения, по которым действуют маршруты общественного транспорта, — рассказали в ведомстве. — В настоящее время проезд по всем дорогам регионального и межмуниципального значения открыт. По состоянию на 11 часов на региональных и межмуниципальных дорогах задействовано 135 единиц, в том числе 41 КДМ».

Дорожники уточнили, работы по очистке дороги до границы с Челябинской областью проводятся ежедневно. Сегодня, 29 февраля, рано утром работала 1 КДМ, позднее дополнительно направлена еще 1 КДМ и грейдер. Работы продолжаются.