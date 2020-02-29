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Уроженец Башкирии, ставший женщиной, будет бороться за сердце «Холостяка»

ОБЩЕСТВО
Фото: Instagram

Уроженец Башкирии, ставший женщиной, будет бороться за сердце «Холостяка» Фото: Instagram

В Уфе на деревьях около развлекательного комплекса «Тинькофф Холл» распустились красные розы. Это так же необычно, как аномально ранняя весна в этих широтах и необычный участник нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ.

Впервые главным героем шоу будет не представитель шоу-бизнеса и какой-то известный человек, а обычный стоматолог. За 27-летнего Антона Криворотова будут бороться 25 девушек. Причем один из них — бывший мужчина и уроженец башкирского города Салавата Заки Мусин. Он уже несколько лет живет в образе женщины и считает, что выглядит лучше некоторых девушек. Он работает моделью, хотя начинал инженером.

На своей странице в «Инстаграм» Заки уже поделился своим образом для первой встречи с «Холостяком». Пройдет ли бывший мужчина в шоу на ТНТ дальше, станет известно 1 марта в 20:30.

ИА «Башинформ»
Теги: ТНТ
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