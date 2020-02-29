Фото: facebook.com Радий Хабиров поздравил учительницу из Башкирии, вышедшую в финал конкурса «Уроки Победы» Фото: facebook.com

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил учительницу из Башкирии, ставшую финалистом Международного конкурса «Уроки Победы».

«Ысын күңелдән ҡотлайым! («Поздравляю от всей души!» — ред.). Учитель башкирского языка из Бураево Ляйсан Муллагалиева стала финалистом Международного конкурса «Уроки Победы», в котором участвовало 15 000 человек из 27 стран мира! Наша Ляйсан оказалась среди 33 финалистов благодаря разработкам методик по изучению родного языка», — написал он на своей странице в «Facebook».

Ляйсан Муллагалиева много лет преподает башкирский язык и литературу в гимназии №2 села Бураево. В 2017 году она уже становилась победителем республиканского конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы».

Международный конкурс «Уроки Победы» стартовал 1 сентября 2019 года и приурочен к 75-летию Великой Победы и проведению в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2020 году в России Года памяти и славы. Соорганизаторами проекта являются Российское историческое общество, Министерство просвещения Российской Федерации и Группа компаний «Просвещение» при поддержке фонда «История Отечества».

Цель конкурса — сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодёжи. В частности, проект направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, а также на развитие творческой деятельности по обновлению содержания образования, рост профессионального мастерства педагогических работников школ.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей планируется в конце марта 2020 года.