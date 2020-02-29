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Вернувшаяся из Китая жительница Уфы госпитализирована с подозрением на коронавирус

ОБЩЕСТВО
Фото: yandex.ru

Вернувшаяся из Китая жительница Уфы госпитализирована с подозрением на коронавирус Фото: yandex.ru

Жительница Уфы, недавно вернувшаяся из Китая, госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус. Известно, что девушка вернулась в Уфу через Москву и спустя некоторые время почувствовала недомогание. С признаками ОРВИ она обратилась в городскую поликлинику №2 по улице Российская, 68. Это и стало причиной временного закрытия лечебного учреждения, о котором стало известно через СМИ.

«Поликлиника действительно вчера закрывалась на проведение противоэпидемических мероприятий. Сейчас она работает в штатном режиме. Пациентка госпитализирована и находится под постоянным наблюдением врачей», — прокомментировали информацию в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве пояснили, если человек обратился в больницу после поездки в страны, где зафиксировано наибольшее количество заражений, то с чем бы человек не поступил, это отрабатывается как подозрение на коронавирус. По инструкции это предполагает временное закрытие помещения на обязательное проведение противоэпидемических мероприятий.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Минздрав РБ
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