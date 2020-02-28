Управлению аварийно-восстановительных работ исполнилось 15 лет













28 февраля во Дворце молодежи УГНТУ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Уфа». На праздник были приглашены те, кто в разные годы трудился в филиале, а также нынешние работники и ветераны. Почетными гостями юбилейного торжества стали первые руководители подразделения: Галей Мазитов и его преемник Шамиль Муллаянов.

Генеральный директор предприятия Шамиль Шарипов поздравил коллектив филиала и вручил лучшим его работникам грамоты министерства промышленности и энергетики Республики Башкортостан.

«Управление аварийно-восстановительных работ – одно из ведущих подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа», – отметил Шамиль Шарипов. – Высокий производственный потенциал позволил вам внести неоценимый вклад в успешное развитие предприятия. Желаю всему коллективу эффективной деятельности, новых побед и свершений!».

Начальник подразделения Андрей Калачев в своем приветственном обращении подчеркнул, что сегодня УАВР – слаженный коллектив профессионалов, который продолжает славные традиции ветеранов управления, привнося в деятельность инновационные решения.

Торжественная церемония продолжилась выступлением председателя ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз». Максим Свияжский вручил почетные грамоты Нефтегазстройпрофсоюза России и объединенной первичной профсоюзной организации Общества.

Праздничную атмосферу поддержали выступления участников театра танца «Витраж», солистки Башкирского театра оперы и балета Резеды Аминовой, народного хореографического ансамбля «Танц-Класс», а также исполнителей и творческих коллективов филиала.