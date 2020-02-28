Представители «Газпром трансгаз Уфа» выступили на Молодежном дне промышленного форума



















Сегодня в Уфе в рамках деловой программы Российского промышленного форума состоялся Молодежный день в формате открытого диалога HR-директоров предприятий со студентами высших учебных заведений региона. ООО «Газпром трансгаз Уфа» представил заместитель генерального директора по управлению персоналом Дмитрий Пономарев. Он ознакомил участников с направлениями работы предприятий, входящих в корпоративную ассоциацию «Газпром» в Башкортостане», а также деятельностью Общества, подробно остановившись на условиях труда, созданных для персонала, мерах социальной поддержки и инструментах развития для молодежи.

«За последние 15 лет к нам пришли порядка тысячи выпускников республиканских высших и средних специальных учебных заведений, и сейчас наш инженерный корпус составляют именно эти работники, – отметил Дмитрий Пономарев . – Комплексная работа в этом направлении создала крепкий фундамент нашей кадровой составляющей. Практически весь линейный руководящий состав предприятия состоит в настоящее время из вчерашних молодых специалистов, доказавших на практике свои способности и амбиции».

Студенты, в свою очередь, смогли задать присутствующим спикерам вопросы о возможности прохождения практики и трудоустройства и получить на них компетентные ответы.

В рамках мероприятия состоялась презентация выпускников технических вузов, достигших заметных высот в карьере. Своей историей успеха поделился главный инженер – заместитель начальника Аркауловского линейного производственного управления магистральных газопроводов Руслан Хабибуллин. Он акцентировал внимание студентов на необходимости получить практический опыт, начиная трудовую деятельность с рабочей профессии, а также призвал их быть инициативными и ответственными.

«Хорошо и правильно начать свой путь с рабочего, от и до изучить тонкости производственного процесса, научиться разносторонне мыслить, – рассказал Руслан Хабибуллин. – Все это помогает в дальнейшем для выстраивания коммуникаций с персоналом и грамотной организации работы на руководящей должности».

Мероприятие состоялось при поддержке министерства промышленности и энергетики РБ. Еще одним ключевым событием Молодежного дня стала ярмарка вакансий крупнейших предприятий промышленного сектора, представленная в том числе и экспозицией ООО «Газпром трансгаз Уфа».