Фото: Олег Яровиков Где больше коррупции; Хабиров: «Мне легче вас уволить»; игра на деньги - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров потребовал объяснений с глав районов; Следком назвал самую коррупциогенную сферу в Башкирии; ждем сильный паводок? как в Уфе женщины — черные риэлторы отбирали квартиры; о запрете смартфонов; скандальное видео с главой сельсовета; уголовное дело на мэра. Все главные события недели – в материале «Башинформа».

Ждем сильный паводок?

В Башкирии начались работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. Об этом 25 февраля на совещании в правительстве сообщил председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, передает «Башинформ». По словам главы республики Радия Хабирова, в этом году много снега, большая наполняемость в реках и водохранилищах региона. «Прогнозы весьма размытые, но мы можем говорить о том, что, вполне возможно, ждем сильный паводок», — предупредил Хабиров.

Пошла игра на деньги

На этой неделе стало известно, что в соцсетях среди жителей Башкирии стала популярна игра на деньги «Скинь 2400, получи – 19200». Пользователям предлагают скинуть на карту человека 2400 рублей, который находится в так называемой «синей зоне». «Как скинули, вас сразу записывают в «оранжевую зону». Как только она заполняется 8 людьми, человек в синей зоне получит 19200 рублей и выходит из игры», — говорится в сообщении. Как пояснили «Башинформу» в отделении Нацбанка Башкирии, новая финансовая пирамида в инстаграм схожа с мошеннической. «Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет. При этом верхушка действительно может заработать. А низы пирамиды ничего не получают», — сообщили в учреждении.

Самая большая СЭС

26 февраля в Бурзянском районе заработала самая большая в республике солнечная электростанция с промышленными накопителями энергии. Ее мощность составляет 10 МВт. Это самая большая в Европе электростанция по мощности накопителей энергии, отмечает «Башинформ». Запуск станции состоялся в прямом эфире на открытии Российского промышленного форума в Уфе с участием главы Башкирии Радия Хабирова. По оценке экспертов, эта СЭС повысит надежность электроснабжения в удаленных районах и станет интересным примером современного энергобаланса. В республике также действуют Бугульчанская, Бурибаевская, Исянгуловская СЭС. В рамках форума Радий Хабиров посетил выставку республиканских производителей элементов благоустройства «Двор. Парк. Сквер. 2020». Всего в форуме участвовали свыше 150 компаний из России, Германии, Италии, Белоруссии. «Я осмотрел выставочные стенды предприятий и вышел оттуда с чудесным настроением, с мыслью о том, что российская промышленность живет, двигается вперед. Наработки предприятий впечатляют», — подчеркнул глава региона.

Следком назвал самую коррупциогенную сферу в Башкирии

В Башкирии наиболее коррупциогенной является сфера землепользования. Об этом 27 февраля в Госсобрании сообщил глава СКР по РБ Денис Чернятьев. По его словам, одним из распространённых способов совершения преступления в этой сфере является выдача гражданам фальсифицированных выписок из похозяйственной книги о наличии прав на земельный участок. По мнению Чернятьева, проблему можно решить, если вести реестр похозяйственных книг в электронной форме, передает «Башинформ». В прошлом году ведомством заведены уголовные дела по фактам получения взятки в крупном размере в отношении начальника отдела МВД РФ по Ишимбайскому району, преподавателя УГНТУ — 200 эпизодов, в отношении бывшего замглавы администрации Иглинского района. Завершается расследование уголовных дел в отношении экс-главы Минземимущества РБ, обвиняемого в превышении служебных полномочий и причинении ущерба на 500 млн. Также в республике сохраняется негативная ситуация с подростковыми суицидами. За 2019 год совершено 30 оконченных суицидов, 21 из них — в сельской местности. Самыми криминальными городами и районами признаны Уфа, Стерлитамак, Иглинский район, Сибай и Белорецк.

28 февраля на коллегии прокуратуры Башкирии глава региона Радий Хабиров обозначил проблемы, которые вызывают наибольшее беспокойство. Среди них — задолженность по зарплате, обманутые дольщики, хищение бюджетных денег, экстремистские и террористические проявления.

В машине нашли тело сотрудника ГИБДД

В Абзелиловском районе Башкирии в сгоревшей возле кладбища машине местные жители нашли тело 36-летнего мужчины. По данным «Башинформа», погибший, обнаруженный на переднем сиденье автомобиля, являлся сотрудником ГИБДД. Как пояснили в МВД республики, причиной возгорания стал перегрев двигателя, назначена служебная проверка.

С глав районов потребовали объяснений

25 февраля на совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров потребовал с руководителей муниципалитетов объяснений по обустройству контейнерных площадок по сбору ТКО и установке некачественных светильников. Выяснилось, что в ряде районов площадки ненадлежащего вида, в некоторых места накопления мусора Хабиров назвал убожеством. «Есть вопросы по ценовой политике площадок, по их внешнему виду. У меня был соблазн передать все материалы сразу в прокуратуру, но хочу для начала вас послушать», — обратился он к главам. В 2019 году на обустройство контейнерных площадок каждый район получил 3,5-4,5 млн, всего потрачено более 800 млн рублей, уточнил «Башинформ». В этом году в бюджете предусмотрено 333,3 млн рублей на установку 15 590 светильников, но платить подрядчикам будут только после проверки их качества. Как выяснилось, во многих районах светильники не соответствуют нормам. По этим фактам начаты претензионно-исковые работы. «Два момента меня предельно возмутили: это установка контейнерных площадок и светильники. Когда я увидел районы, которые находятся в «красной зоне», решил вам больше денег не давать. Но это неправильно. Из-за вашей безалаберности, безответственности люди, что ли, будут страдать? Мне легче вас уволить. Будем вычищать наши ряды», — сказал Хабиров и потребовал объяснительные с глав районов, оплативших некачественную работу подрядчика, несмотря на запрет.

Как в Уфе женщины — черные риэлторы похищали квартиры

В 2018-2019 годах в Уфе действовала преступная группа из четырех женщин от 33 до 59 лет. Как узнал «Башинформ», они искали квартиры, владельцы которых не имели родственников, вели асоциальный образ жизни или уже умерли. Женщины подделывали их паспорта, другие документы и оформляли квартиры в собственность, а затем продавали. Так группа черных риэлторов похитила шесть квартир на 16,5 млн рублей. В итоге их задержали сотрудники УФСБ. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

После скандального видео

26 февраля спикер Госсобрания Константин Толкачев прокомментировал резонансное видео, на котором глава сельсовета в Иглинском районе обматерил пришедшего на прием местного жителя. Скандальное «кино» разбирали в «Единой России». «Налицо конфликт, имевший свою предысторию и произошедший между людьми, давно друг друга знающими, соседями. Со слов председателя сельсовета, «пострадавший» далеко не ангел. Имеет судимость по «нехорошей» статье, не работает, регулярно нарушает тишину и покой», — рассказал Толкачев. «С учетом всех обстоятельств случившегося мы приняли взвешенное решение. Председатель сельсовета продолжит работу, но получит дисциплинарное взыскание», — заявил спикер. По его словам, «эта история послужит хорошим уроком для тех, кто работает с людьми», передает «Башинформ».

Деньги вместо участка

В Башкирии многодетные семьи смогут вместо земельного участка получить 250 тысяч рублей. Такой проект закона приняло Госсобрание 27 февраля, сообщает «Башинформ». Согласно законопроекту, семьям с тремя и более детьми, а также с ребенком-инвалидом, имеющим право на бесплатный участок для строительства дома, предоставят право выбора. То есть земельный участок можно будет обменять на выплату в 250 тысяч.

О запрете смартфонов

На этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров предложил родителям школьников обсудить запрет смартфонов на уроках, передает «Башинформ». «Однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях. Как предложение — утром, когда ученики приходят в школу, они могут сдавать телефоны классному руководителю», — написал он в соцсетях, попросив родителей проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах. В итоге 75% опрошенных ответили, что не нужны. В качестве пилотного проекта Хабиров порекомендовал внедрить ограничение использования смартфонов в нескольких школах.

Также спикер Госсобрания Башкирии попросил депутатов не пользоваться телефонами на работе. Он пояснил, что до него дошли снимки, где видно, как депутаты во время заседания сидят в телефонах.

Мэр города под подозрением

В конце прошлой недели стало известно, что в Башкирии глава города Октябрьского Алексей Шмелев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении муниципальными землями. По данным «Башинформа», в 2014 году Шмелев незаконно передал строительной организации в аренду три земельных участка площадью более 5 га для застройки микрорайона города. Участки были обеспечены инженерными сетями и предназначались для строительства соцжилья. Позже эти участки разделили на 52 участка и на них построили объекты незавершенного строительства, которые были проданы застройщиком гражданам. Возбуждено уголовное дело.