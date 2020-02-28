Прокурор Башкирии: «Вопросы соблюдения жилищных прав граждан находятся на особом контроле»

Фото: glavarb.ru





Фото: glavarb.ru

В Уфе на коллегии прокуратуры Башкирии 28 февраля подвели итоги работы надзорного ведомства за 2019 год. Выступая с докладом, прокурор республики Владимир Ведерников отметил, что органами региональной прокуратуры было выявлено более 82 тысяч нарушений федерального законодательства.

«Для и устранения в суды направлено более 20 тысяч заявлений, по результатам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 16,5 тысячи нарушителей, наказано в административном порядке более семи тысяч должностных лиц и организаций, возбуждено 500 уголовных дел», — привел данные прокурор Башкирии.

Есть результаты по восстановлению прав обманутых дольщиков: 800 человек восстановили свои права на жилье. Это на 30% больше, чем в 2018 году. Удалось ввести в эксплуатацию десять ранее проблемных многоквартирных домов.

«Но до коренного перелома ситуации еще далеко. Недостроенными являются более ста домов, нарушены права почти восьми тысяч граждан», — сообщил руководитель ведомства.

По его словам, в зоне особого внимания прокуратуры — вопросы соблюдения жилищных прав граждан, особенно при расселении их из ветхого и аварийного жилья.

«По инициативе территориальных прокуроров снесено более 130 расселенных аварийных домов, устранены строительные недостатки в многоквартирных домах, предназначенных для переселенцев. До конца текущего года предстоит расселить 32 многоквартирных дома, в которых проживают почти 700 человек. На эти цели предусмотрено порядка 350 млн рублей из федерального и регионального бюджетов», — доложил Владимир Ведерников.

Не остается без внимания проблема обеспечения сирот жильем. В прошлом году 734 детей получили заветные квадратные метры. Но не всегда жилье отвечает нормативным требованиям. Без прокурорского вмешательства тут не обойтись.

«Наиболее распространенные нарушения в этой сфере: незаконные отказы в постановке сирот на учет, непринятие мер по обеспечению сохранности закрепленного за ними жилья, ввод в эксплуатацию непригодных и небезопасных для проживания домов. Так, в четырех городах и районах — Белорецке, Октябрьском, Белокатайском и Бурзянском районах — по фактам предоставления сиротам жилых помещений, не отвечающих техническим нормам, и халатности при распоряжении чиновниками бюджетными средствами расследуются четыре уголовных дела, возбужденных, в том числе по инициативе прокуроров», — сообщил глава ведомства.