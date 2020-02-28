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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии предложил нескольким школам запретить на уроках пользование смартфонами

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии предложил нескольким школам запретить на уроках пользование смартфонами Фото: Валерий Шахов

Сегодня на образовательном форуме «Взлетай!» Радий Хабиров сообщил, что принял решение не навязывать школам полный запрет на использование на уроках детьми смартфонов.

Глава республики отметил, что, «конечно же, это большой вред» и показал видеоролик с выступлением психолога Андрея Курпатова про цифровой аутизм.

Ранее был проведен опрос среди родителей, нужны ли ученикам телефоны в школах. По озвученным главой республики данным, 75% опрошенных ответили, что телефоны не нужны, 25% проголосовали за необходимость использования детьми смартфонов.

﻿«В Правительстве я уже запретил подчиненным﻿ сидеть и копаться в телефонах. Действительно, есть эффективность. И у себя я наведу порядок, а вот по школам не знаю, — отметил руководитель региона. — Конечно, есть практики запрета в Испании, Франции, и никто там от этого не умер. Но у нас общество — ранимое. Запретишь — и в прокуратуру начнут писать, что права и свободу забираем у детей».
По последним данным пользователи сети вконтакте проголосовали в пропорции 58/43 (не нужны телефоны/нужны), пользователи фейсбука — 65/35.

Радий Хабиров предложил Министерству образования продолжить изучение этого вопроса. Он порекомендовал в качестве пилотного проекта внедрить ограничение использования смартфонов лишь в нескольких школах, и на добровольных началах.

Гульфия Акулова
Теги: образование
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