Фото: Ксения Калинина Лжесотрудница МЧС Башкирии угрожает организациям вспышкой коронавируса Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о мошеннице. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства, поступили жалобы на Каверину Марину Леонидовну.

«Женщина, представляясь капитаном внутренней службы из управления МЧС по делам ГО и ЧС по РБ, звонит на предприятия и заставляет вешать объявления о вспышке коронавируса», — пояснили в ведомстве, подчеркнув, что такой сотрудницы в МЧС Башкирии нет.

Между тем, звонки от лжесотрудницы ведомства поступают в организации не только республики, но и других регионов. По информации www.klerk.ru, женщина с хорошей дикцией грозится проверками и предлагает за деньги приобрести нормативную литературу. Телефон, с которого она звонит: +7 (999) 654-69-31.