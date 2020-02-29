Фото: Валерий Шахов С 1 марта вступают в силу ряд новых норм и законов. Что изменится в жизни россиян? Фото: Валерий Шахов

Ввоз незарегистрированных лекарств

1 марта в силу вступит закон, который установит порядок и критерии определения взаимозаменяемости лекарств. По данным Минздрава РФ, сейчас взаимозаменяемость определена для 16% препаратов. К концу 2021 года этот показатель должен достигнуть 95%.

Закон также до конца 2023 года разрешает ввоз в РФ отдельных партий незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, если это жизненно необходимо для помощи конкретным пациентам. Перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств определяет профильное ведомство.

В перечень психотропных препаратов вошли необходимые для лечения эпилепсии диазепам (ректальный раствор), мидазолам (раствор оромукозальный), клобазам (таблетки, капсулы, непатентованное название препарата фризиум), лоразепам (раствор в ампулах), фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций).

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам

С 1 марта интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ станет бесплатным. При использовании этих сайтов не будет тарифицироваться трафик, а зайти на них можно будет даже при нулевом балансе.

Решение принято в рамках программы «Доступный интернет»

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ГОСТ для классических автомобилей

С 1 марта вступает в силу ГОСТ для раритетных и классических автомобилей и мотоциклов. ГОСТ устанавливает требования к безопасности, соблюдение которых необходимо для допуска ретромашины на дорогу. В частности, соответствовать нормам должны, например, тормозные системы, шины и колеса, фары и пожарная безопасность автомобиля.

До вступления в силу этого закона на автомобили старше 30 лет техрегламент не распространялся.

В документе также вводится понятие «классический автомобиль» — это машины старше 30 лет, имеющие соответствующий паспорт о проведении историко-технической экспертизы и соответствие ГОСТу.

«Гонорар успеха» для адвокатов

С 1 марта гонорар адвокатов по контракту может зависеть от результатов оказания юридической помощи. Это правило не распространяется на юридическую помощь по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях.

Кроме того, тестирование в рамках квалификационного экзамена на получение статуса адвоката с марта будет проводиться через единую автоматизированную информационную систему, чтобы гарантировать анонимность проверки результатов.

Закон также снижает минимальный стаж адвокатской деятельности, необходимый для создания адвокатского кабинета, коллегии адвокатов или адвокатского бюро с пяти до трех лет.

Электрошокеры для сотрудников транспортной безопасности

Со 2 марта сотрудники подразделений транспортной безопасности получат право на приобретение, хранение и использование электрошокеров. Законом регламентировано, в каких именно случаях допускается использование устройств: для отражения нападения на объект и на граждан, для самозащиты, пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, если они хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.

При этом запрещается применять электрошокеры против беременных, инвалидов и малолетних, кроме случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление. Закон обязывает сотрудников служб транспортной безопасности стремиться к тому, чтобы причиняемый нарушителям вред был минимальным, и оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.

Государственные закупки для самозанятых

С 28 марта льготные условия участия в госзакупках для малого и среднего бизнеса распространят на самозанятых.

Компании с госучастием и госкорпорации обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 18% своего годового заказа, причем 15% закупок должны разыгрываться между МСП на прямых торгах — без участия крупного бизнеса. Кроме того, для МСП предусмотрен меньший размер обеспечения заявок, а максимальный срок оплаты по договору не может превышать 30 дней со дня подписания акта приемки. Теперь эти льготы предоставят и самозанятым гражданам.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что на самозанятых будут распространены все действующие меры господдержки малого и среднего бизнеса, в том числе возможность получения льготных кредитов и доступ к информационному ресурсу «Бизнес-навигатор МСП».

Бизнес-навигатор — это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.

Ограничения для лотерей

28 марта вступает в силу закон, направленный на предотвращение проведения азартных игр и лотерей под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Если участник рынка ценных бумаг будет оштрафован за незаконную организацию азартных игр или за проведение лотереи без соответствующего решения, то его лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг может быть аннулирована.

Закон относит операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом. Соответственно к операторам лотерей будут предъявляться требования, аналогичные требованиям к таким организациям согласно «антиотмывочному» законодательству.

Контроль за этиловым спиртом

С 28 марта вступает в силу закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. В частности, организациям оптовой торговли лекарствами запрещается реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Также закрепляются требования к оборудованию, используемому для производства спиртосодержащих лекарств и этилового спирта.

Подборка важных законов и правил, которые вступают в силу в марте 2020 года, подготовлено ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ.