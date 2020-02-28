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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России обяжут производителей упаковки платить за ее переработку

ОБЩЕСТВО

В Госдуму внесён законопроект, обязывающий производителей упаковки платить за её переработку. Его автор — депутат Александр Фокин считает, что после вступления нормы в силу в России появится полноценная индустрия утилизации вторсырья. А у населения со временем снизятся траты за услуги вывоза мусора.

По мнению Александра Фокина, являющегося членом думского комитета по экологии и охране окружающей среды, «мы либо окончательно утонем в мусоре, либо начнём собирать деньги с бизнеса для раздельного сбора мусора и выделения из него вторсырья с последующей переработкой». Как объясняет депутат, «это не дополнительный налог, а инвестиции бизнеса в свою же сырьевую базу».

Но чтобы данные инвестиции были возможны, в России нужно создать отрасль по переработке отходов. Пока она отсутствует, мы продолжим закапывать на полигонах ТБО вторсырья на сотни миллиардов рублей. Согласно подсчётам Фокина, запуск механизма раздельного сбора мусора вдвое сократит объём захоронения отходов, поскольку он наполовину состоит из упаковки различных товаров.

Другой важный аспект — забота об экологии. «Пластик разлагается столетиями, литиевые батарейки токсичны. Всё это наносит непоправимый вред окружающей среде вместо того, чтобы стать важным элементом экономики замкнутого цикла, о которой говорил президент», — констатирует Александр Фокин.

Апелляция к высшему политическому руководству страны не случайна. Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил кабинету до 1 июня текущего года «разработать и утвердить план мероприятий по введению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов».

Национальный проект «Экология» также ставит задачу повышения доли утилизируемого мусора с нынешних 7% до 36% через пять лет. А это невозможно без соответствующего финансирования. Потому Фокин и предлагает изыскать средства у производителей упаковки, которых в России насчитывается около 4,5 тысячи. «Собранные деньги запустят процесс раздельного сбора отходов для выделения вторсырья и последующей переработки», — уверен депутат.

Примечательно, что заодно решится и вопрос социальной справедливости. Если население России каждый год платит за вывоз мусора 182 млрд руб., то бизнес — лишь 2,2 млрд. Если экосбор с производителей упаковки будет введён, последняя цифра возрастёт до 33 млрд. рублей, что уже сопоставимо с теми капиталовложениями, которые требуются для запуска комплексной системы обращения с отходами.

Что же касается расходов граждан на услуги мусоровозов, то они могут значительно сократиться, ведь производители упаковки компенсируют расходы на её вывоз. В долгосрочной же перспективе ожидается ещё один бонус: появление в магазинах товаров в более дешёвой таре из вторсырья.

Законопроект Фокина получил положительный отзыв Минприроды и Минэкономразвития. Документ может быть принят нижней палатой в весеннюю сессию и вступит в силу уже в этом году.

ИА «Башинформ»
Теги: экология, ТБО, переработка отходов
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