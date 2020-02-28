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В школах Башкирии планируют обучать всех детей плаванию, шахматам и основам борьбы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В школах Башкирии планируют обучать всех детей плаванию, шахматам и основам борьбы Фото: ИА «Башинформ»

В школах Башкирии планируют обучать детей плаванию. Сегодня на втором образовательном форуме «Взлетай!» обсудили введение в образовательных учреждениях проекта «Всеобуч по плаванию».

﻿«Если мы научим ребенка плавать или хотя бы держаться на воде, таким образом мы обезопасим их от возможных трагедий на воде летом в каникулы, — сказал декан факультета физической культуры ФБГПУ им. М.Акмуллы Александр Костарев. — Не надо учить школьников плавать кролем, брассом, баттерфляем и так далее. Главное, научить держаться на воде. У нас уже есть районы, которые реализуют данный проект».
Проект «Всеобуч по плаванию» рекомендован всем регионам России в целях приучения детей к здоровому образу жизни.

Также на специализированной дискуссии о развитии физической культуры и спорта в республике отметили эффективность введения в школах урока борьбы как дополнительного третьего часа физкультуры. Напомним, в феврале прошлого года, республика включилась в пилотный федеральный проект «Спортивная борьба — в школы». Как пояснил Радий Хабиров, и мальчикам, и девочкам будет полезно хотя бы научиться падать, чтобы правильно группироваться и не ломать руки-ноги.

В настоящее время урок борьбы проходит в 16 школах республики. С 1 сентября к проекту присоединятся 46 школ. К 2024 году третий урок физкультуры будет введен в 200 школах региона.

Еще одно занятие, которым планируется охватить всех школьников — это игра в шахматы. Радий Хабиров посетовал, что родителей не учат детей играть в шахматы, и эту функцию должна взять на себя школа.

«Нашим детям сегодня катастрофически не хватает движения. Надо вспоминать, внедрять паузы, физкультминутки, подвижные перемены, часы здоровья, лыжные походы», — добавил Александр Костарев.

Кроме этого, на площадке было отмечено, что в республике не хватает тренерских кадров, специалистов по адаптивной физической культуре.

Гульфия Акулова
Теги: образование, физическая культура
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