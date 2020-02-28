В Башкирии учреждена общественная награда «Отцовская доблесть»

Общественная палата Республики Башкортостан учредила общественную награду «Отцовская доблесть».

Награда призвана поощрять и укреплять институт отцовства в республике.

Общественную награду могут получить отцы, воспитывающие детей, ведущие здоровый образ жизни, создающие условия для сохранения и возрождения семейных ценностей, принимающие активное участие в общественной жизни.

Исключительные личные заслуги, такие как многолетний добросовестный труд, героические поступки и государственные награды мужчин являются неоспоримым преимуществом, равно как и высокие достижения их детей в учебе, труде, спорте и творчестве. Награжденными могут стать также: мужчины, достойно воспитывающие усыновленных детей не менее 5 лет, отцы, чьи дети погибли или пропали без вести при защите Отечества, умершие вследствие ранения, контузии, полученных при исполнении воинского, служебного или гражданского долга или вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Наградные материалы в электронном или бумажном виде принимаются в Аппарате Общественной палаты РБ до 15 апреля 2020 года. Конкурсная комиссия до 15 мая текущего года предложит достойные кандидатуры на рассмотрение совета ОП. Итоги будут опубликованы на сайте Палаты.

Награждение состоится 24 июня 2020 года и будет приурочено ко Дню отца в России.