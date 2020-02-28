Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о «сильной буре» Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает граждан о сильных порывах ветра. Жители республики получили SMS-оповещение, что 29 февраля по региону ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.

В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3 градуса, ночью по юго-востоку до -7.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров.

По шкале Бофорта, скорости ветра в 21-24 м/с соответствует такой ветровой режим, как «сильная буря». Это когда повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы.