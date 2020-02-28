Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.60 ↑

EUR 71.64 ↓

28 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает о «сильной буре»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о «сильной буре» Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает граждан о сильных порывах ветра. Жители республики получили SMS-оповещение, что 29 февраля по региону ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.

В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3 градуса, ночью по юго-востоку до -7.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров.

По шкале Бофорта, скорости ветра в 21-24 м/с соответствует такой ветровой режим, как «сильная буря». Это когда повреждаются легкие постройки, а также крыши и трубы.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Стали известны самые криминальные города и районы Башкирии
В Башкортостане из крупных муниципалитетов наиболее сложная криминогенная ситуация сохраняется в Уфе, Стерлитамаке, Иглинском районе, Сибае и Белорецке.
В Уфе одновременно провели две операции беременной женщине с пороком сердца
Пять часов длилась двойная операция в уфимском кардиоцентре. Случай уникальный. По словам главного врача Республиканского кардиологического диспансера, у
В Уфе частный пассажирский перевозчик снизил стоимость проезда
В Уфе на маршрутах частного пассажирского перевозчика снизилась стоимость проезда. Касается это только отдельной категории граждан - пенсионеров. Для них
Объем инвестиций в промышленные предприятия Башкирии вырос на 19,3%
Объём инвестиций в основной капитал в промышленных производствах Башкирии за 9 месяцев прошлого составил 69,1 млрд рублей. Это на 19,3% больше, чем в 20
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть